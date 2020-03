La Serie A si adatta alle disposizioni, ma in qualche modo reagisce anche. Squadra per squadra, il Corriere dello Sport analizza le situazioni nei singoli club del massimo campionato italiano. A partire dalla Juventus, che torna in campo oggi pomeriggio dopo il lunedì di riposo per recuperare dalla faticosa vittoria contro l'Inter. Nell'emergenza, cambia chiaramente il calendario e il modo di approcciare i prossimi impegni. Niente campionato, né Coppa fino al prossimo mese. C'è la Champions, ma va capito dove sarà disputata la gara: altrimenti, Stadium a porte chiuse.



DONAZIONI - Ma è anche il tempo delle donazioni, queste. Ieri Dybala ha aiutato e contribuito alla raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e suo marito Fedez. L'attaccante argentino non è stato l'unico: come lui, anche l'ex Morata ci ha messo la faccia. La Fiorentina si sta mobilitando a sostegno della ricerca, Miguel Veloso (Verona) ha aderito alla raccolta per il San Raffaele, come Florenzi, seppur da Valencia.