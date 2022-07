La sua avventura in bianconero è iniziata ufficialmente ieri sera alle 22.40, minuto più minuto meno, ovvero nell'istante in cui il suo aereo è atterrato all'aeroporto di Caselle. Ma la giornata di oggi, venerdì 8 luglio, sarà indubbiamente più intensa per Angel, che nelle prossime ore si immergerà a 360 gradi nel mondoper conoscere da vicino i luoghi e i volti di quella che, almeno per un anno, chiamerà "casa". Sono previste a brevissimo, infatti, le visite mediche del Fideo, che quest'oggi allaincontrerà anche diversi dei giocatori con cui condividerà lo spogliatoio bianconero.Tra questi anche Dusan, a sua volta atteso a Torino dopo gli ultimi giorni di allenamento in Serbia con il suo preparatore personale, che lo ha seguito da vicino anche per aiutarlo a lasciarsi definitivamente alle spalle la pubalgia che lo ha colpito negli scorsi mesi. Un incontro, quello tra l'argentino e il giovane centravanti, che fa già sognare i tifosi. Se in casa Juve, infatti, l'arrivo dell'esterno ex PSG ha fatto impazzire tutti, forse ha reso ancora più felice Dusan, al quale di certo non saranno sfuggiti i numeri incredibili del nuovo compagno di squadra, un vero top player di esperienza internazionale capace come pochi altri al mondo di esaltare i bomber e di mandarli in gol con regolarità:, con una media di 2.6 ogni 90 minuti giocati, contro per esempio i 59.6 di un PauloVlahovic, insomma, non può che sorridere, consapevole di trovare in campo al suo fianco un assist-man straordinario. Senza dimenticare, peraltro, che alle sue spalle avrà anche Federico, Juane un certo Paul, a sua volta atteso a Torino nelle prossime ore. A cui potrebbero ancora aggiungersi Nicolòe un altro attaccante, utile magari anche a fargli tirare il fiato, ogni tanto...