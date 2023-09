Comincia la settimana che porta a, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:00. I bianconeri, dopo la giornata di riposo concessa lunedì, si sono ritrovati al mattino al JTC per iniziare a preparare il match contro i neroverdi.Il gruppo ha svolto esercitazioni per la gestione del possesso palla e una partitella, poi, per una parte della squadra, al pomeriggio, lavoro sulla forza.Domani appuntamento al mattino, con una doppia seduta in programma. Giorno dopo giorno, la preparazione del prossimo match di Serie A, entra sempre più nel vivo.