Cuore ❤️ Passione ⚪️⚫️ Mentalità

Dal sito ufficiale della Juventus:"Compleanno in vacanza per Danilo.Mentre parte della squadra sta ricominciando a lavorare per preparare la prossima stagione, che inizia fra un mese e mezzo, lui, insieme ai bianconeri impegnati in Copa America ed Europei, sta godendosi la sua meritata vacanza.Danilo è stato infatti protagonista della cavalcata del Brasile nel torneo continentale, che si è fermata solo alla Finale. Protagonista, come è stato protagonista, con qualità e quantità, anche in bianconero, da quando è arrivato alla Juve 2 anni fa.In attesa di cominciare la terza stagione insieme auguriamo tutti a Danilo buon compleanno!Auguri, campione!"