, per analizzare l’ultimo anno e indirizzare il prossimo. È previsto, infatti, il Consiglio d’Amministrazione che dovrà approvare il bilancio 2021/2022 chiuso con un rosso di circa 240 milioni di euro. Non è una novità e in questo senso molte cose già sono cambiate nella Vecchia Signora. A partire dall’introduzione della figura di: compito dell’ad, infatti, è quello di razionalizzare le risorse e operare tagli dove possibile. Come riporta calciomercato.com,, per rendere la rosa competitiva ma allo stesso tempo sostenibile. Dalle seconde linee con contratti da protagonisti a calciatori di primo piano con stipendi con cifre fuori mercato, la lista degli ingaggi che saranno da ridiscutere, o tagliare di netto, è lunga.