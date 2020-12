7









Il doppio schiaffo. Dritto in faccia. La Juve deve reagire, e non solo al pari con il Benevento: in questo senso, una bella serata con la Dynamo Kiev aumenterebbe le certezze e soprattutto allontanerebbe gli ormai soliti fantasmi. Come racconta Tuttosport, su Morata c'è stata una sorpresa amara. O meglio: sorpresa fino a un certo punto. Alvaro è stato squalificato per due giornate e la sentenza lo priverebbe della gara con il Toro, ma anche di quella con il Genoa. Il club farà ricorso, non ci sta.



ANCHE CHIELLINI - L'altro schiaffo, brutta notizia, arriva da Giorgio Chiellini: dopo due allenamenti in gruppo, il capitano si è dovuto nuovamente fermare. Esame ai flessori quest'oggi, ieri ha avvertito un dolo che l'ha spinto a interrompere la seduta. Per TS, per precauzione, salterà questa sera ma anche la sfida con il Torino.