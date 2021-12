Giornata di attesa per i tifosi della, ma soprattutto per. Mentre dall'urna di Nyon arriverà la prossima avversaria dei bianconeri in Champions League, dalsono attese novità per quel che riguarda l'infortunio diPrima il dolore in Champions contro gli svedesi del Malmö e la conseguente sostituzione all'intervallo, poi il forfait a Venezia dopo appena 12 minuti. "- ha detto Allegri dopo l'1-1 in campionato - ora dobbiamo capire che cosa ha". Quello che è certo è che le ricadute iniziano a essere parecchie.- Nei suoi 6 anni di Juve il numero 10 ha saltato 52 partite. Di queste, ben 29 (secondo la Gazzetta dello Sport) nella stagione 2019-20. In quella attuale si tratta della quarta ricaduta dal ritiro ad oggi tra affaticamenti ed elongazioni: al momento le gare ufficiali saltate sono 6 (su 23), ma, riproponendolo in campo dal 2022, in un gennaio ricco di scontri diretti tra calendario e Supercoppa.Il giocatore dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali già questa mattina. Si attende il comunicato della Juventus con l'esito.