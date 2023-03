Filip, il tempo della verità. Dopo il problema in Nazionale e il rientro in anticipo alla Continassa, l'esterno serbo della Juventus si sottoporrà oggi agli esami del caso. Il nodo è una infiammazione al tendine d’Achille, da valutare attentamente al JMedical per chiarire se l'insostituibile sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la ripresa contro il Verona. Alla Continassa si respira cauto ottimismo, la speranza è averlo per l’andata delle semifinali di coppa Italia contro l’Inter di martedì prossimo.