Che bella coincidenza: lo stesso giorno in cui la Juventus festeggia il compleanno (oggi sono 123 anni da quel giorno del 1897 in cui i liceali del D'Azeglio di Torino decisero di fondare una squadra di calcio) lo festeggiava pure un ex presidente della Juve, papà di quello attuale. Era infatti il compleanno di Umberto Agnelli, padre di Andrea, nato il 1 novembre 1934. Presidente della società bianconera dal 1955 al 1962, ma direttamente legato ad esso per molto più tempo, Umberto era fratello di Gianni, l'Avvocato. È venuto a mancare nel 2004.