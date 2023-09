Sabato alle ore 15 la Juventus scenderà in campo contro la Lazio. Una gara importante, contro l'ex tecnico di Madama Maurizio Sarri. C'è però apprensione per capire se ci saranno Federicoe Paul. Chiesa che è rientrato anzitempo dalla pausa nazionali e dal ritiro della nazionale italiana a causa di un risentimento muscolare all'adduttore. Paul Pogba invece ha riportato un sovraccarico muscolare al semimembranoso. Perchè oggi sarà un giorno chiave? La risposta è data da Il Corriere dello Sport.Federico oggi sarà valutato dallo staff medico della Juventus. La verifica chiarirà l'entità del problema, nella speranza che lo stop in azzurro possa essere derubricato a semplice affaticamento, il che consentirebbe un rapido ritorno a disposizione. Non è tutto, perché a metà settimana, probabilmente mercoledì, ci sarà il test decisivo. Paul Pogba invece verrà valutato giorno dopo giorno.