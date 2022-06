Rolando Mandragora in questa stagione ha giocato in prestito al Torino. La volontà del giocatore infatti sembra essere proprio quella di restare in granata. Tuttavia la Juventus vuole evitare le minusvalenze in questa sessione di mercato e non fa sconti a nessuno. La società di Urbano Cairo infatti era disposta ad offrire 8 milioni di euro per Mandragora, la Vecchia Signora ne chiede 11 o 12 e non è disposta ad abbassare le richieste. Per questo sembra si vada verso la fumata nera.



CONTESO - La Fiorentina dal canto suo avrebbe raggiunto l'accordo con la Juventus per il centrocampista classe 1994. Proprio per questo il Torino sembra essere con buone probabilità fuori dai giochi. Oggi si svolgerà un ultimo incontro tra le due società piemontesi ma sembra molto difficile che le due società trovino un accordo. Mandragora sembra essere sempre più verso la Fiorentina e non si opporrebbe al trasferimento in toscana.