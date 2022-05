Oggi è il giorno di Paul Pogba. L'avvocato brasiliano Rafaela Pimenta verso l'ora di pranzo incontrerà la dirigenza della Juventus per capire se un Pog-back possa essere fattibile. Il centrocampista francese farebbe una scelta di cuore per tornare nella squadra che più l'ha esaltato e da un tecnico che è sempre riuscito ad evidenziare le sue doti (Allegri). Dopo questi anni a Manchester il Polpo non è mai riuscito a mettersi in mostra in Champions League, dove ha ancora in mentre la finale persa a Berlino nel 2015 con la Juventus. Nel frattempo però, non dimentichiamolo, ha vinto il Mondiale con la Francia.



I CONTATTI - In queste settimane i contatti sono stati frequenti, riporta Tuttosport, e sono stati tra il centrocampista francese e Pavel Nedved. Nel corso del colloquio di oggi ci sarà la risposta definitiva per capire se l'affare sia fattibile o meno. Ciò che è certo è che da parte del centrocampista francese c'è stata apertura nel ridursi l'ingaggio.



FILTRA OTTIMISMO - Se attualmente a Manchester Pogba percepisce 12 milioni di euro la Juventus è disposta a offrirgliene tra i 7,5 e gli 8. Per ritrovare la felicità il francese però sarebbe disposto a fare questo sacrificio. Dall'altro lato il Paris Saint Germain gli offrirebbe i 12 milioni attualmente percepiti per quattro oppure cinque anni. Dalla Continassa un misto di fiducia e prudenza, con un pizzico di ottimismo per un possibile, ora più che mai, Pog-back.