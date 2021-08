Compie 18 anni oggi Fabio. Il centrocampista bianconero, nella passata stagione in forza alla Primavera, dal prossimo anno in Under 23, diventa maggiorenne in un periodo che, molto probabilmente, ricorderà per tutta la vita. In questa prima fase di precampionato, infatti, Miretti ha potuto allenarsi con la Prima squadra e scendere in campo nelle prime due amichevoli, contro Cesena e Monza. Nelle sue grandi doti sono riposte le speranze per il futuro della Juventus.