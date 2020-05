Cristiano Ronaldo è tornato ieri alla Continassa, portando una nuova massiccia dose di attenzione verso i colori bianconeri e segnando il momento della ripresa, con il gruppo di Sarri che cresce sempre più e che mira a completarsi di tutti i suoi elementi nei prossimi giorni. Oggi toccherà a Szczesny e De Ligt rientrare, dopo i 14 giorni di quarantena imposti a chi è rientrato in Italia dall’estero, domani a Sami Khedira e Blaise Matuidi. E venerdì, infine, ad Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, invece, dovrebbero aspettare e restare in quarantena fino al 28 e al 29 maggio, a meno di un doppio tampone negativo e di una deroga sulla quarantena, come successo con Ibrahimovic.