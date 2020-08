Ieri sera è arrivato a Roma, oggi il giorno dell’operazione: Matthijs De Ligt si sottoporrà all’intervento alla spalla destra, lussata per grande parte della stagione. Durante il corso dell’anno gli ha causato più di un problema, che ha curato con qualche fasciatura per irrigidirla. Terminati gli impegni sportivi, il difensore olandese ha deciso di mettersi sotto i ferri: starà ai box per almeno 3 mesi, fra riposo e riabilitazione. Prima grana per l’avvio di Andrea Pirlo, che potrà contare su De Ligt da fine ottobre, magari per l’inizio della fase a gironi di Champions League, in programma il 20 e il 21 del mese.