Ildellasi riunisce oggi per discutere e approvare il bilancio per l'anno, il quale dovrebbe mostrare una perdita d'esercizio di circaTuttavia, questo risultato rappresenta un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente, quando, dopo una revisione,Nonostante questo progresso, l'annata, che è iniziata con l'esclusione dalle competizioni europee, metterà a dura prova le finanze del club. La Juventus ha continuato la sua politica di risparmio anche durante l'ultima sessione di mercato, facendo solo un acquisto significativo per la prima squadra, ovvero l'acquisto die abbassando sensibilmente la massa salariale con le partenze di giocatori comeTuttavia, le perdite degli ultimi due anni hanno eroso il patrimonio netto del club, il che ha portato a crescenti speculazioni riguardo a un possibile. Questo argomento sarà probabilmente discusso durante la riunione del, con il presidentee l'amministratore delegatoche potrebbero esprimere le loro opinioni al riguardo. La decisione finale, comunque, spetterà agli azionisti e verrà ratificata solo durante l'assemblea di fine novembre.Rispetto a qualche mese fa, sembra che il vento stia cambiando,In caso di una decisione di ricapitalizzazione, è improbabile che si raggiungano le cifre viste nel 2019 (300 milioni di euro) o nel 2021 (400 milioni di euro). Piuttosto, l'obiettivo sarà fornire una boccata d'ossigeno per affrontare le sfide immediate e garantire la continuità dell'operazione di risparmio in corso nelle ultime stagioni, con un limite massimo di circa 200 milioni di euro.