Laaspetta. E spera. Ma soprattutto confida in una soluzione veloce, in una presa rapida di posizioni da parte di tutte le parti in causa.Siamo alla trattativa in corso, non ancora chiusa. L'olandese chiede ancora quei milioni in ballo (dei premi in arretrato), il Barça nicchia e attende magari l'aiuto della Juventus sulla questione.La giornata di oggi è stata molto simile a quella di ieri. Oggi ci sono stati nuovi contatti tra il Barcellona e Depay, ma manca l'accordo definitivo tra le parti. Si proseguirà domani, con l'avvocato Ledure - cura gli interessi del calciatore - sempre al centro della scena, pronto ad avvisare la Juventus (oggi nuovi contatti con i bianconeri) qualora dovessero esserci passi in avanti, concreti, fondamentali sull'accordo tra Memphis e i blaugrana. Domani sarà un'altra giornata fondamentale, difficilmente però sarà pure quella dello sbarco a Torino del calciatore. Si va più per le lunghe. E la trasferta di Genova si allontana nell'orizzonte di Depay...