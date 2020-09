La Juventus scende in campo questa mattina all'Allianz Stadium per preparare la sfida di domani contro la Sampdoria. I bianconeri si alleneranno nello stadio che domani sera sarà teatro della sfida e alle 14.30 Andrea Pirlo parlerà alla stampa in conferenza. Questo il programma odierno dei bianconeri che si preparano alla prima partita di campionato. La Serie A inizia oggi con le seguenti partite: Fiorentina-Torino (ore 18) e Verona-Roma (ore 20.45).