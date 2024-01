Da Juventus.com.Il girone di ritorno della Serie A è alle porte per la Juventus che anche oggi, domenica 14 gennaio 2024, è scesa in campo al mattino al Training Center.All'orizzonte, per i bianconeri, c'è la sfida contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, in programma martedì 16 gennaio alle ore 20:45, cinque giorni dopo la vittoria sul Frosinone in Coppa Italia che è valso l'accesso in semifinale.La sfida contro i neroverdi sarà la ventesima di questo campionato e sicuramente l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri sarà quello di rifarsi dopo la gara giocata in Emilia nel settembre scorso, coincisa con l'unica sconfitta stagionale fin qui.Domani sarà vigilia: la squadra si troverà ancora una volta al mattino per la sessione di lavoro giornaliera e successivamente, alle ore 14:15, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium. La diretta sarà disponibile, come sempre, su Juventus TV.