Un giorno duro, un giorno che segna la storia. Il 26 luglio 2006, esattamente 14 anni fa, arrivò la sentenza che revocò gli scudetti alla Juventus: quello del 2004-05 e quello del 2005-06. Nemmeno 24 ore dopo la condanna alla Serie B, con 17 punti di penalizzazione, arriva l'altra devastante sentenza per il club bianconero: l'assegnazione all'Inter del secondo titolo vinto, l'ultimo in ordine temporale.



"1 - Conferma la propria ordinanza del 22 luglio 2006 con riferimento alle posizioni di Domenico Messina, Paolo Bergamo e Paolo Tagliavento;



2 - dichiara inammissibile l’appello proposto dal Bologna F.C. 1909 nei confronti di Innocenzo Mazzini, Fabrizio Babini, Paolo Bertini, Massimo De Santis, Paolo Dondarini, Tullio Lanese, Gennaro Mazzei, Domenico Messina, Pierluigi Pairetto, Gianluca Paparesta, Claudio Puglisi, Gianluca Rocchi, Pasquale Rodomonti e Paolo Tagliavento; 3 - proscioglie Paolo Dondarini dall’incolpazione contestatagli;



4 - determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06".