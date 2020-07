In Inghilterra si continua a sostenere che, pur di arrivare a Jorginho, musa di centrocampo di Sarri dai tempi di Napoli, la Juventus abbia offerto Aaron Ramsey al Chelsea, vedendo però l'offerta rifiutata da parte dei Blues che accetterebbero di vendere solo in cambio di soldi. Ad ogni modo la Juve resta in una buona posizione per arrivare al regista della Nazionale, grazie anche ai buoni rapporti tra Fabio Paratici e ​Marina Granovskaia, dirigente del Chelsea. Proprio in questi giorni si parla anche del contemporaneo raffreddamento della pista che portava a Tonali, conteso tra Inter e Milan.