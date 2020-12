Secondo la stampa francese, Angel Di Maria è stato proposto a parametro zero anche alla Juventus. Paratici tre anni fa lo aveva già bloccato senza poi riuscire a trovare gli accordi necessari per firmarlo, ora l'ala del PSG va in scadenza ed è stata proposta ai bianconeri. Una seconda occasione per l'ex compagno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Un affare che per il momento non scalda la Juventus.