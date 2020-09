Non solo Dzeko, non solo Suarez. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pista per l'attacco della Juve: secondo Tuttosport, ai bianconeri è stato offerto anche Choupo-Moting, ex Psg ed attualmente svincolato, giustiziere dell'Atalanta nell'ultima edizione della Champions League. Un nome che non scalda l'interesse bianconero.