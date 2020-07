Chris Smalling vuole restare a Roma, ma potrebbe non essere così facile. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è pronto a offrire 14 milioni di euro pagabili in tre anni contro i 21 milioni richiesti dal Manchester United. Il difensore guadagnerebbe circa 3 milioni netti a stagione più bonus. Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sono due alternative: Vertonghen, in scadenza di contratto col Tottenham, o Rugani, che la Juventus continua a proporre: si parte da una base di 15 milioni, ma il prezzo può scendere con l'inserimento di una contropartita come il giovane Riccardi.