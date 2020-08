Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la Juve avrebbe offerto Sami Khedira alla Roma. Il tedesco non rientra più nel progetto bianconero, e potrebbe essere inserito nella trattativa per Dzeko. Il bosniaco infatti è l'obiettivo numero uno del club bianconero, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Ronaldo e Dybala in vista della prossima stagione. Con l'arrivo di Pirlo, infatti, Dzeko ha superato Milik nelle preferenze della Juve.