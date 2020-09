Le parole pronunciate qualche tempo avevano lasciato pochi dubbi sul futuro di Hans Hateboer, che aveva considerato finito il ciclo all’Atalanta. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il terzino della Dea era stato offerto ad inizio mercato alla Juventus in una delle riunioni andate in scena tra le due dirigenze. Non è mai partita una trattativa, in quanto i bianconeri non lo considerano come priorità nella propria lista di obiettivi sulle fasce.