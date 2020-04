Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus sta dialogando con l'Inter per arrivare a Mauro Icardi. La prima mossa dei bianconeri, infatti, sarebbe quella di scambiare Juan Cuadrado per il centravanti argentino, che difficilmente verrà riscattato dal Psg e si prepara al ritorno a Millano. L'Inter, però, non sembra interessata al laterale colombiano, ma - su richiesta di Antonio Conte - a Leonardo Bonucci, sempre secondo quanto afferma SportMediaset.