È un’idea di mercato alquanto allettante, prestigiosa per quanto fatto vedere in questa stagione di Premier League. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, alla Juventus è stato offerto Adama Traorè, esterno del Wolverhampton in scadenza nel 2023 assistito dal potente agente Jorge Mendes che sta orchestrando un suo possibile addio. La richiesta del cartellino è rimasta quasi invariata nonostante il deprezzamento del mercato causato dal Covid-19, 70 milioni di euro, cifra che spaventa anche le altre pretendenti come Manchester City e Liverpool. Un colpo fuori portata per le disponibilità della Juve, che potrebbe ragione su questo scenario solo in caso di addio di Bernardeschi e Douglas Costa.