Nei giorni scorsi la Juventus ha fatto un'offerta alla Rom per Zaniolo in gran segreto. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale il dsavrebbe mentito in una recente intervista quando aveva dichiarato "Non sento la Juve da gennaio". In realtà, però, l'offerta della Juventus è stata respinta dall'ad giallorosso Guido Fienga. La Juve non ha nessuna intenzione di mollare e presto si potrebbe fare di nuovo sotto per il classe '99.