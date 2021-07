. Come riporta Tuttosport, i dirigenti bianconeri, infatti, sembrano essere pronti a rompere gli indugi con gli emiliani e a rendere concreti i contatti costanti tra le parti. Dopo il mese dell'Europeo passato tra una chiacchierata e l'altra per lasciare tranquillo Manuel, ora inizia la vera e propria trattativa.L'incontroStavolta la Juventus è pronta all'affondo per il 23enne centrocampista campione d’Europa: dopo il vertice a casa di Massimiliano Allegri, infatti, la Juve ha nelle ultime ore limato i contorni dell’articolata proposta da presentare. Un affare in stile Chiesa, partendo da una proposta leggermente inferiore ai 40 milioni e senza contropartite tecniche, ma con un pagamento dilazionato. Almeno nella prima offerta. C’è ottimismo sulla fumata bianca, perché ora si fa sul serio e la volontà di Locatelli è forte. Al Sassuolo pensano già al sostituto: Marko Grujic, 25enne serbo rientrato al Liverpool dal prestito al Porto.