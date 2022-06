La Juve si alza le tasse per il Fideo Di Maria. L'argentino torna più vicino alla Juve, che sente un cauto ottimismo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno ora rientrerà a Parigi nel weekend, mentre il suo entourage registra un altro passo avanti da parte del club di Torino: l'offerta può salire pure per un solo anno di contratto, arrivando a circa 6,5-7 milioni netti più bonus per avvicinare le richieste presentate dall'agente Lisandro Pirosanto. Accontentando allo stesso tempo Max Allegri.



PARTI AL LAVORO - Torna dunque l'ottimismo. Per il CorSport, Di Maria non si è mai mosso dall'offerta di un’unica stagione che la Juve sta provvedendo ad alzare per convincerlo passando appunto a 6,5-7 milioni netti rispetto alla proposta iniziale da 5,5 milioni, mentre il biennale in grado di aiutare il club bianconero a usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita sembra ormai sfumato via. Al momento, il Barcellona non ha ancora formulato una proposta economica. E sarebbe comunque inferiore a quella della Juve.