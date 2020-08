Il dopo Higuain ha tanti nomi, ma uno più interessante degli altri. Duvan Zapata. La Juve lo cerca per sostituire Higuain, ma l'Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo, specialmente a basso prezzo. Come scrive Tuttosport, la valutazione che ne fanno a Zingonia non è di certo inferiore ai 60 milioni di euro che Antonio Percassi chiedeva appena un anno fa, anche se secondo radiomercato, sarebbe arrivata un'offerta da 30 milioni più il cartellino di Perin dalla Juve. Gentilmente rifiutata. Se la Juventus è interessata al centravanti colombiano deve mettere sul piatto un'offerta irrinunciabile.