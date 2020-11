In Spagna non hanno dubbi: la Juventus ha fatto davvero un'offerta per Sergio Ramos, per prenderlo a parametro zero nel 2021. Il suo contratto con il Real Madrid è in dubbio, e secondo quanto riporta il Chiringuito i bianconeri si sono fatti avanti con una proposta concreta. Dall'altra parte ci sono le Merengues, che spingono per tenerlo, e il Psg, altro club pronto a partire all'assalto del difensore spagnolo. La Juve cerca un difensore d'esperienza e si muove per Sergio Ramos.