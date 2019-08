La Juventus ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro per il terzino del Barcellona Juan Miranda. Spagnolo, classe 2000, Miranda ha già messo assieme 4 presenze con la prima squadra del Barcellona. Il club catalano ha registrato l'offerta della Juve ma chiede di inserire una clausola di recompra o di mantenere in qualche modo il controllo sul cartellino del calciatore. Per questo l'opzione Marsiglia resta viva con il club francese che potrebbe prendere Miranda in prestito o a titolo definitivo assecondando però le richieste del Barça.