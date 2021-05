1









La Juventus ha aumentato il presso per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, in scadenza di contratto con il Milan, è monitorato da tempo dai dirigenti bianconeri, la trattativa per il rinnovo va avnti da mesi e così ora hanno provato a dare un'accelerata decisiva. Tanto da presentare già un'offerta all'entourage del giocatore. A riportarlo è Calciomercato.com, che svela i dettagli della proposta: un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, cifra alla quale i rossoneri per il momento non possono arrivare. A Torino sono sicuri che l'offerta messa sul piatto possa convincere il giocatore e il suo entourage, ma l'ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dalla qualificazione in Champions.



SENZA CHAMPIONS - Se la Juve dovesse rimanere fuori e il Milan riuscisse ad accedere alla competizione, potrebbe ribaltarsi tutto: i rossoneri avrebbero più ricavi e Maldini potrebbe ricevere l'ok da Elliott per aumentare l'ultima proposta di 4 milioni presentata qualche mese fa. Non solo, l'altra variabile è la scelta della Juve sull'attuale dirigenza: tra qualche settimana potrebbe essere non la stessa, quella che sta provando ad accelerare per Hakan Calhanoglu.