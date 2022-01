Quale colpo in attacco a gennaio per la Juve? Un'occasione. E può essere Azmoun. Lo racconta Tuttosport, così: "La Juventus tiene in caldo la pista che conduce all’iraniano Sardar Azmoun, in scadenza allo Zenit San Pietroburgo che per liberarlo prima di giugno ha chiesto 5 milioni. I bianconeri offrono meno e pure in due tranche, provando a proporre qualcosa in più ma sotto forma di bonus che scatterebbero in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Azmoun rappresenterebbe l’attaccante in più per gennaio, con Alvaro Morata punta esterna, lì dove oggettivamente lo spagnolo ha una resa migliore. Sull’ex Rubin Kazan, tuttavia, attenzione alla fortissima concorrenza del Lione".