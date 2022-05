Si avvicina il momento della decisione. Paulo Dybala deve scegliere il suo futuro perché i giorni passano e qualche offerta c'è. Contatti in tutta Europa, scrive il Corriere dello Sport, "ma per ora l’unica chiamata che si è evoluta in un’offerta concreta e strutturata è quella del Borussia Dortmund, che sul piatto ha messo 4,5 milioni netti di ingaggio e un ruolo centrale anche a livello di immagine dopo la partenza imminente di Erling Braut Haaland. Ma Paulo non ha deciso niente, non ha nemmeno fretta di farlo. E a una settimana dalla finale di Coppa Italia rigetta ogni forma di speculazione, in particolar modo l’Inter".