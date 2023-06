L'altro giocatore con il contratto in scadenza a fine mese e che era già prossimo all'addio, ma per cui sembra esserci ancora qualche possibilità di permanenza. Nonostante la mancata qualificazione alla Champions e le tante proposte economicamente vantaggiose per un parametro zero, infatti, la Juventus non molla per il suo futuro e lo stesso Rabiot ci sta ragionando.La Juve si è mossa per programmare il proprio futuro e in uno degli incontri, alla presenza di Massimiliano Allegri, è andata in scena la riunione chiave per questo discorso. La linea è chiara: una squadra proiettata al futuro con i giovani, affari mirati e qualche conferma importante. E Allegri ha insistito proprio su quella di Rabiot, sottolinea Tuttosport, perché il feeling che si è creato tra i due è importante e il tecnico ha creduto nel suo centrocampista anche quando le cose andavano male.Allegri ha tirato fuori il meglio dal francese e proprio questo aspetto può essere, secondo la Juventus, la giusta leva per convincere Adrien e Veronique Rabiot, la mamma agente del giocatore. In lui c’è un senso di riconoscenza nei confronti del club, dello staff tecnico e dell’ambiente e pure la sensazione di avere ancora una missione da compiere. Ma per convincere tutti ci vogliono anche ambizioni, centralità nel progetto, riconoscimento economico e non solo.