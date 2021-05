L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Emil Audero, accostato anche alla Juventus come secondo portiere in caso di addio di Buffon: “Altro elemento in vetrina da qui alla fine della stagione resta poi Emil Audero, fresco di rinnovo sino al 2026 ma capace di attirare – con la sua stagione sin qui più positiva in carriera (solo domenica scorsa il rigore parato a Dzeko proprio con la Roma) – le attenzioni di molte big. L’interesse più suggestivo è quello che arriva dal Paris Saint-Germain, visto che il ds Leonardo, che ha sempre pescato molto dal campionato italiano, lo starebbe seguendo con interesse già da qualche mese”.