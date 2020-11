Il Milan si inserisce nella corsa a Nicolò Rovella. Come riporta Calciomercato.com, il Diavolo, nelle figure di Maldini e Massara, sta monitorando il percorso di crescita del centrocampista del Genoa. Non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa, ma l’idea stuzzica le menti di Milanello. Rovella è da tempo sul taccuino di Juventus, Inter e Roma, consce della sua situazione contrattuale: il quasi 19enne è in scadenza di contratto, passi avanti nella trattativa per il prolungamento arrivano a stento e il presidente del Grifone Preziosi starebbe valutando la cessione già nel mese di gennaio.