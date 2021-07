Dopo una stagione migliore di quella precedente,ha acquistato fiducia nell'ambiente Juve. Inizialmente il centrocampista francese sembrava fosse in uscita dopo una sola stagione, poi partita dopo partita ha convinto la dirigenza e oggi è un titolare del centrocampo bianconero. Non solo, le sue prestazioni positive non sono passate inosservate al Manchester United, che secondo il Daily Star ha anche mandato un osservatore per studiarlo durante l'Europeo.