Pur di concretizzare il grande colpo, lapuò sacrificare Dejan, che piace molto all'Arsenal e al Tottenham dell'ex Paratici. La concorrenza, però, non è da sottovalutare, soprattutto se porta il nome di. Dusan, obiettivo principale per l'attacco bianconero, è infatti più di un'idea per l', tanto che già la scorsa estate l'ad aveva parlato di lui con, provando a scucirgli qualche promessa per il futuro.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, allora il presidente viola non aveva concesso grandi aperture, ma aveva certamente apprezzato la mossa del dirigente nerazzurro, che all'inserimento aggressivo tra i problemi di rinnovo ha preferito un. Da parte sua, l'entourage del giovane bomber non ha mai disdegnato l'Inter, che comunque, per tentare un eventuale affondo, dovrebbe fare cassa e pensare alla cessione di un big, magari Lautaro. Una situazione, insomma, non così diversa da quella della Juve che intanto, come dicevamo, sembra aver già individuato in Kulusevski il giocatore da "congedare" per assicurarsi l'attaccante del presente e del futuro. Marotta permettendo...