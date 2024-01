L'indicatore di liquidità è un parametro che lae lahanno introdotto l'annata successiva a quella in cui arrivò a metà stagione il fallimento del Parma Calcio. È uno strumento che misura e mette a rapporto attività correnti (AC) e passività correnti (PC) e questo risultato AC/PC, anche per questa stagione, non dovrà scendere sotto il valore di 0,6. Se questo valore dovesse scendere al di sotto della soglia minima allora la Covisoc disporrebbe la non ammissione ad operazioni di acquisto di calciatori per le due sessioni di mercato annuali. Lo scrive Calciomercato.com.