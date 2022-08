Quanti assenti! Ma anche: quanti giovani!fa di necessità virtù, o comunque ci prova. Il tecnico bianconero valuta le tante assenze anche come occasioni per i ragazzi che ha portato con sé nella tournée negli Stati Uniti. Li ha lasciati aggregati alla prima squadra, complice la Serie C che tarda ad arrivare. E ora prova a goderseli, a lanciarli, a testare nuove soluzioni per la prima squadra. Proprio come accaduto negli USA.Chiaro: nessuno è ancora pronto, ma la prima partita può essere un buon viatico per prenotare un posto in seconda fila in questa lunga, compressa e complicata stagione. Da Ferragosto nascono nuove storie, anche in campo.