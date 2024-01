Non solo Federico Chiesa e Adrien Rabiot, a partire da domani la Juventus dovrà valutare con attenzione anche le condizioni di Weston Mckennie. Il centrocampista texano infatti ha subito un duro colpo da Cacace all'inizio del match contro l'Empoli sabato. Mckennie ha zoppicato per qualche minuto e sembrava dovesse essere costretto ad uscire. Poi invece il centrocampista bianconero è rimasto in campo per tutta la partita stringendo i denti, viste anche le poche soluzioni che Allegri aveva in mezzo al campo. Alla ripresa degli allenamenti capiremo meglio le sue condizioni in vista del big match contro l'Inter. Lo riporta Tuttosport.