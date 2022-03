Secondo la stampa inglese Jurgen Klopp potrebbe lasciare il Liverpool alla scadenza nel suo contratto, nel giugno 2024, per cercare una nuova stimolante avventura.



Ovviamente, il nome di Klopp è circolato nelle scorse stagioni anche per la Juventus, che salvo catastrofi ha intenzione di confermare Allegri anche nella prossima stagione. Chissà però che nel 2024 le cose non possano cambiare...