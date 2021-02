Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra l’entourage di Edin Dzeko e Tiago Pinto per far sì che l'attaccante possa tornare quantomeno ad allenarsi in gruppo e magari essere convocato per la gara di sabato con la Juventus. Dove al massimo però andrà in panchina visto lo stato di forma di Borja Mayoral e visto che - tentativi di tregua a parte - resta un forte dissapore con Fonseca scoppiato la sera di Roma-Spezia di coppa Italia ma che covava da tempo sotto la cenere. Di certo Dzeko non tornerà capitano e di sicuro servirà tempo per riprendersi il posto da titolare occupato dallo spagnolo.