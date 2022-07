E se alla fine andasse via? Non è un'ipotesi remota, tutt'altro: è una situazione in divenire, è un racconto pronto a essere svelato. Il centrale - salvo sorprese - partirà per la tournée dellanegli Stati Uniti, ma la sua permanenza resta in bilico.Sì, perché Rugani è stato individuato come il nome giusto per far spazio. A chi? A un altro colpo importante, ancora in difesa. L'obiettivo della Juventus è quello di chiudere subito per un centrale dal sicuro affidamento e potenzialmente titolare (Bremer). Poi si proverà a far spazio a un altro difensore, soprattutto se si dovesse trovare un acquirente e una destinazione per Rugani. Quante sorprese ci sta riservando, questo mercato...