Come racconta Tuttosport, la Juve lavora a fuoco lento per il ritorno di Alvaro Morata dopo il mancato riscatto dall’Atletico Madrid per 35 milioni. Antenne dritte sui possibili vice Vlahovic: Marko Arnautovic (Bologna) è uno dei preferiti, ma occhio a Edin Dzeko, che può lasciare l’Inter in saldo dopo il ritorno a Milano di Romelu Lukaku.