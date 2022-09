Come anticipato da calciomercato.com, uno degli obiettivi della J. Il giocatore dellha il contratto in scadenza nel 2023 e può essere utilizzato sia sulla sinistra che come centrale, magari in una difesa a tre con Bonucci e Bremer. Motivo che possono portare a una sua cessione. Ne parla oggi anche Tuttosport che riprendendo le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, sul francese classe 1999 ci sarebbe anche la concorrenza di una squadra italiana, ovvero la